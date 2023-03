Taoufik Charfeddine, Ihsen Sbabti, Sihem Ben Sedrine… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 7 mars 2023 :

Taoufik Charfeddine au peuple : vous avez tout compris, ce sont des traîtres !

En marge de la commémoration de la bataille de Ben Guerdane menée par les militaires et les citoyens contre une attaque terroriste survenue le 7 mars 2016, le ministère de l’Intérieur Taoufik Charfeddine, a indiqué dans une déclaration aux médias, qu’il ne fallait pas se contenter des commémorations classiques et des visites des cimetières, mais qu’il était nécessaire de connaître les causes ayant conduit à cet incident. Taoufik Charfeddine a indiqué qu’il fallait révéler l’origine du terrorisme en Tunisie, et qui avait protégé les terroristes sur le plan juridique et médiatique et qui les avait financés. Ces questions portent en elles-mêmes les réponses, a-t-il dit. «Le peuple tunisien est devenu mature et n’a même plus besoin des médias pour en savoir davantage»

Limogeage d’Ihsen Sbabti, attaché à la présidence de la République

La présidence de la République a mis fin aux fonctions d’Ihsen Sbabti, attaché à la présidence de la République en vertu du décret n°2023-205 du 1er mars 2023 publié au Jort N°023 du 7 mars 2023. Ihsen Sbabti avait été nommé attaché, chargé de la communication digitale à la présidence de la République, en 2020 par décret présidentiel datant du 27 avril et publié au Journal officiel de la République tunisienne du 2 mai.

Ouverture d’une enquête et interdiction de voyage visant Sihem Ben Sedrine

L’ancienne président de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) Sihem Ben Sedrine a annoncé, mardi 7 mars 2023, qu’elle a été convoquée par le juge d’instruction auprès du pôle judiciaire économique et financier à la date du 2 mars, pour lui signifier une mesure d’interdiction de quitter le territoire. Selon un communiqué publié sur Facebook, ces démarches ont été prises dans le cadre de l’affaire de falsification du rapport de l’IVD ouverte depuis février 2021. Par ailleurs, Sihem Ben Sedrine affirme avoir été notifiée de son inculpation pour « s’être procuré des avantages injustifiés »

Ferid Belhaj : la décision de la Banque mondiale n'est pas une punition

Le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ferid Belhaj, a indiqué que plusieurs agents de cette institution se trouvant en Tunisie se sont retrouvés dans une situation inconfortable. « Le président de la Banque mondiale (David Malpass) était dans l’obligation d’adresser un mot à ses collègues afin de les soutenir », a-t-il ajouté. Intervenant le 7 mars 2023 au micro de Elyes Gharbi durant « Midi Show » sur Mosaïque Fm, Ferid Belhaj a indiqué que la Banque mondiale était attachée à un ensemble de principes, dont le refus du racisme et de l’exclusion.

Mandat de dépôt à l'encontre de la future députée Amel Meddeb

Un mandat de dépôt a été émis à l'encontre de la future députée, élue depuis le premier tour des législatives organisé le 17 décembre 2022, Amel Meddeb. Selon les informations disponibles, la députée aurait trafiqué son attestation de résidence. Le document en question fait partie du dossier déposé auprès de l'Instance supérieure indépendante pour les élections. Amel Meddeb, contrairement à la loi électorale, n'habiterait pas à la circonscription électorale à laquelle elle s'était portée candidate. Amel Meddeb comparaîtra devant le tribunal de première instance de Tunis le jeudi 9 mars 2023.