De grandes quantités de gaz et de pétrole ont-elles été découvertes en Tunisie ?

Depuis hier, lundi 6 mars 2023, une image s'est répandue montrant une carte de la République tunisienne et ses bassins producteurs de ressources. Ces publications affirment que la carte révèle d'énormes quantités de gaz et de pétrole en Tunisie citant un institut américain comme source : « Une carte réalisée par l'US Geological Survey montre les ressources naturelles en Afrique du Nord qui n'ont pas été explorées jusqu'à présent et montre d'énormes quantités de gaz sur les côtes tunisiennes et des quantités de pétrole dans l'extrême sud du pays ».

La recherche inversée d’images à partir de Google révèle que ces images ont été publiées par Wikipedia, et non pas par l’institut américain cité dans ces publications. Wikipedia a publié ces images pour la première fois le 4 mars 2007, par un profil qui porte le nom de : Historicair, et qui était actif dans la plateforme du site de 2005 à 2011.

L’image publiée indique dans sa description qu’il s’agit d’une carte indicative seulement sans citer des sources officielles ou crédibles « élaborées à partir d'un fond de carte de la collection de Leuksman. Comme les autres cartes de cette série, celle- ci est purement indicative, et ne prétend ni à une très grande précision ni à l'exhaustivité cibles ».

Les articles et les images de Wikipedia ne sont pas considérées toutes comme des sources fiables, n’importe quelle personne peut ajouter ou contribuer à un article et Wikipédia ne fait pas la vérification systématique des faits.

Dans le même cadre, une recherche faite dans les archives de l'Institut d'études géologiques des États-Unis a montré que l’institut avait publié en 2011 une étude sur les énergies naturelles entre la Tunisie et la Libye. D'après cette étude, l'institut américain a estimé une moyenne de 3,97 milliards de barils de pétrole non découverts, 38,5 billions de pieds cubes de ressources naturelles non découvertes de gaz naturel et 1,47 milliard de barils de liquides de gaz naturel non découverts dans les deux pays d'Afrique du Nord.

Ainsi, les images publiées sur les réseaux sociaux sont biaisées, et malgré l’existence d’une étude menée par l’institut américain de géologie, cela reste des estimations générales.

R.A