Le ministère de l'Intérieur fournit un numéro vert aux Subsahariens

Le ministère de l'Intérieur a indiqué, dans un communiqué daté de mardi 7 mars 2023, suite à la série de mesures annoncée par la présidence de la République en faveur des Subsahariens et les étrangers résidants en Tunisie, qu’il est possible de contacter le numéro vert "80.10.11.11" directement relié à la salle des opérations centrale au sein du ministère, pour faciliter certains services et fournir les informations requises.

On rappellera que la présidence de la République tunisienne a rendu public un communiqué, dimanche 5 mars 2023, annonçant diverses mesures visant à faciliter les procédures pour les étrangers résidant en Tunisie et de protéger les différentes communautés, il a notamment été décidé :

Délivrance de cartes de séjour d'une durée d'un an pour les étudiants des pays africains frères afin de faciliter leur séjour sur le territoire tunisien et leur permettre de renouveler régulièrement leurs documents dans des délais appropriés.

Extension de la période de séjour de trois à six mois.

Facilitation des opérations de départ volontaire pour ceux qui le souhaitent dans le cadre d'une organisation et en coordination préalable avec les ambassades et les missions diplomatiques des pays africains en Tunisie.

Dispense des frères africains du paiement des amendes pour dépassement de la durée de séjour autorisée, dans le cadre d'un retour volontaire.

Renforcement de l'encadrement et intensification des aides sociales, sanitaires et psychologiques nécessaires à tous les immigrants et réfugiés des pays africains frères, par le biais du Croissant Rouge tunisien et de ses différents partenaires.

Interdiction de toutes formes de trafic humain et réduction de l'exploitation des immigrants irréguliers en intensifiant les campagnes de contrôle.

Mise en place d'un numéro vert pour les résidents de différents pays africains frères pour signaler toute violation de leurs droits.

M.B.Z