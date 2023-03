Tahri : certains pays et instances affiliées veulent profiter de la situation pour faire pression sur la Tunisie

« Nous allons malheureusement vers une catastrophe économique, sociale et politique. Tout ce qui se passe autour de nous est exploité par certains pays (États-Unis d’Amérique, France, …) et certaines instances qui leur sont affiliées, comme la Banque mondiale, pour faire encore plus chanter notre pays », a affirmé mardi 7 mars 2023, le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri.

Profitant d’une réunion du bureau exécutif élargi de l’organisation tenue à Hammamet, le syndicaliste a poursuivi dans une déclaration à Mosaïque Fm : « Nous nous sommes mis seuls dans cette situation. Nous étions censés avoir une politique sage, consultative et tournée vers l'avenir, qui ne tombe pas dans les pièges tendus par des pays qui ont plusieurs intérêts à défendre ».

Et de marteler que la centrale syndicale « défendra la Tunisie et s'emploiera à remédier à ces effets et ces répercussions dus à une politique d’amateurs, à des déclarations saccadées et certains comportements qui n’ont aucun lien avec les traditions diplomatiques tunisiennes notamment en ce qui concerne les migrants, les invités syndicalistes et les libertés ». Et de soutenir que « ces choses troublantes ont augmenté la crise en Tunisie ».

Rappelons que le président du groupe de la Banque mondiale, David R. Malpass, avait annoncé dans une note : « La Banque mondiale suspend ses travaux avec la Tunisie après que les déclarations du président du pays sur les migrants d'Afrique subsaharienne ont déclenché des actes de harcèlement et de violence à caractère raciste ».

Puis d’expliquer dans un communiqué du lundi 6 mars 2023 : « Les discussions sur le Cadre de partenariat pays de la Banque mondiale avec la Tunisie, définissant les orientations stratégiques des engagements opérationnels à moyen terme (2023- 2027), ont été temporairement suspendues par la direction de la BM, sur fond des récents évènements concernant les migrants subsahariens. Le dialogue et l'engagement avec les autorités tunisiennes sont maintenus ».

