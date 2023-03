Le témoignage de la blogueuse Rihab Gwayed au sujet de la Tunisie aux yeux des Ivoiriens

La blogueuse, Rihab Gwayed, est une jeune tunisienne faisant découvrir les pays africains aux internautes à travers des visites à vélo. La jeune tunisienne est revenue sur le passage du territoire malien au territoire ivoirien.

Dans une publication Facebook du 7 mars 2023, Rihab Gwayed a expliqué qu'elle appréhendait sa visite de la Côte d'Ivoire et qu'elle avait pensé la retarder durant plusieurs jours en raison de la situation en Tunisie et des agressions racistes visant les migrants subsahariens notamment les Ivoiriens.

« J'avais peur de me faire refouler à l'entrée du territoire ivoirien... Nous avons fait de la bicyclette sur 25 kilomètres jusqu'à arriver au bureau de la douane ivoirienne. Honnêtement, il s'agissait du bureau le plus organisé depuis notre départ du Maroc et j'ai senti qu'on était de retour à la civilisation. Non pas pour dire que les autres bureaux de douane étaient mauvais, mais ils étaient simples.

Nous sommes entrés. J'étais excessivement amicale... J'attendais une réaction notable à la vue de mon passeport... Par la suite, le grand chef nous a appelés dans son bureau. Il tenait nos passeports tout en se mordant les lèvres ... Il nous a montré une vidéo montrant quatre hommes battant un autre jusqu'à ce que ce dernier s'écroule et que son visage soit en sang. Il nous a regardés et nous a expliqué qu'il avait pris connaissance de la situation en Tunisie et que les récits avaient été relayés par les médias et sur Facebook », a-t-elle écrit.

Le chef du bureau de la douane a indiqué à la blogueuse que son entrée sur le territoire ivoirien pouvait la mettre en danger. Elle pourrait être la victime de réactions violentes et agressives en raison de sa nationalité. Elle a expliqué que l'agent en question lui avait fait comprendre qu'il ne la tenait pas responsable de la situation. Néanmoins, elle avait senti des reproches dans ses regards. Il lui avait répété qu'il ne comprenait pas les raisons de cette haine.













