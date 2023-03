Le Comité d’éthique médicale appelle à lutter contre toute forme de racisme

Le Comité national d’éthique médicale (Cnem), a publié, ce jeudi 2 mars 2023, un communiqué de presse appelant à lutter sans concession, contre toute forme de racisme ou de xénophobie et à respecter la dignité et les droits humains des migrants, quelle que ce soit leur situation administrative ou sociale.

Le Cnem a exhorté tous les intervenants à conjuguer tous leurs efforts pour la mise en place d’actions à court et à long terme en vue de promouvoir les valeurs éthiques fondamentales, notamment celles qui sont les plus susceptibles d’être bafouées en temps de crise.

Ce communiqué, précise le Cnem, intervient face à la montée des discours racistes et xénophobes à l’encontre des migrants subsahariens et face à la discrimination subie par les personnes de couleur noire, Tunisiens et Subsahariens.

Rappelons que le président de la République avait présidé, le 21 février 2023, une réunion du conseil de sécurité nationale consacrée aux « mesures urgentes qui devraient être prises pour traiter le phénomène de l’afflux d’un grand nombre de migrants irréguliers subsahariens en Tunisie ».

Au cours de cette réunion, le chef de l’État avait souligné que cette situation est anormale et qu’il y avait « un plan criminel préparé depuis le début de ce siècle pour métamorphoser la composition démographique de la Tunisie ».

Il a ajouté que « certaines parties ont reçu de grandes sommes d’argent après 2011, pour l’établissement des immigrants irréguliers subsahariens en Tunisie, assurant que l'objectif non annoncé des vagues successives de la migration clandestine étant de considérer la Tunisie comme un État africain n’ayant aucune appartenance arabe et islamique ».

M.B.Z