La BNA révèle sa nouvelle identité visuelle

Imprimer

La BNA a présenté, mercredi 1er mars 2023, sa nouvelle identité visuelle, lors d’un événement de grande envergure qui a rassemblée, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi, le DG de la banque, Mondher Lakhal, les anciens PDG et leurs familles, des hauts cadres de l’État, les actionnaires de l’établissement, les clients VIP et certains cadres et employés.

C’est dans un voyage à travers son histoire et ses racines que la BNA a entraîné ses invités pour aller vers son futur. Une expérience originale pour replonger dans l’atmosphère les années cinquante, avec Feu Ali Riahi chantant et pour chaque invité une copie de l’édition du lundi 15 octobre 1959 du quotidien "Le Journal de Tunisie" annonçant la création de la banque.

Dans ce voyage initiatique, la banque a fait la part belle aux nouvelles technologies, avec la création d’un monde virtuel où un avatar de feu Hassen Belkhodja, le père fondateur de la BNA, a parlé de la création de la banque, des défis qui lui incombaient, notamment devenir un acteur principal qui participait au développement de l’économie tunisienne et de sa fierté des réalisations accomplies par la banque en près de 64 ans. Chacun des invités avait reçu une fiole remplie d’un liquide vert, qu’ils devaient verser dans une machine virtuelle et qui représentaient leur apport dans la banque et dans la naissance de cette nouvelle identité visuelle.

« Nous avons voulu partager ce moment historique avec vous en reconnaissance de votre contribution à la construction de ce grand édifice qui est la Banque nationale agricole. Nous avons aussi voulu partager ce moment avec nos actionnaires, nos anciens dirigeants, nos clients, nos filiales, nos employés, nos partenaires sociaux et nos chers médias.

Nous avons voulu tout simplement vous offrir un voyage intemporel avec des escales inédites, un voyage qui va nous mener directement aux valeurs qui ont été toujours revendiquées haut et fort par la Banque nationale agricole, et ce depuis sa création en 1959 et cela coïncidait avec la promulgation de la première constitution tunisienne. Ces valeurs sont : citoyenneté, proximité et modernité », a indiqué le DG. Il a ensuite nommé tous les PDG qui se sont succédé à la tête de la Banque pour les remercier pour l’ensemble de leur œuvre.

Concrètement, l’illustration du nouveau logo de la BNA est inspirée de deux mains qui se serrent. Un geste qui reflète la bienveillance et la connexion. Quant à la forme de ce nouveau logo combinant le carré avec la lettre « B » de BNA, elle se veut représenter la fiabilité, la stabilité, le sérieux et la rigueur d’une banque qui se veut universelle et proche de ses clients pour être au cœur de la vie des individus et de la société. Le tout sous-titré par le nom de cette institution. Le logo est composé de deux couleurs qui permettent de distinguer entre la marque et son activité et qui incarnent la prospérité et le professionnalisme.

La banque a, ainsi, conservé sa couleur verte emblématique tout en la redéfinissant pour être plus lumineuse, moderne et plus adaptée aux supports de l’ère du digital. Elle a également accentué la couleur grise, couleur sobre et élégante, précédemment présente dans son ancien logo pour mettre en avant son professionnalisme, son ambition et appuie son positionnement sur le marché de Retail.

En effet, la banque souhaite refléter une image de banque citoyenne, moderne, universelle et de proximité, offrant un service de qualité et une offre compétitive à sa clientèle particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. L’objectif est donc de concrétiser ce souhait en termes de visibilité par la création et le développement d’une nouvelle identité visuelle forte, cohérente et spécifique à la banque permettant aussi de rajeunir l’image de la banque.

La notoriété de la BNA n’est plus à refaire et désire se lance dans une nouvelle stratégie de développement et de modernisation lui permettant d’afficher de nouvelles ambitions et de fixer de nouveaux objectifs : être une banque de proximité, universelle et citoyenne en consacrant toutes ses ressources à sa clientèle, en exerçant ses métiers de façon innovante, responsable et compétitive, en donnant à ses collaborateurs des raisons d’être fiers d’appartenir à la banque et en apportant son soutien à l’économie et à la société dans le cadre d’une stratégie RSE valorisante.

Dans ce cadre, la BNA s’est engagée dans une stratégie de modernisation cohérente lui permettant d’afficher de nouvelles ambitions, de fixer de nouveaux objectifs et de favoriser une politique d’innovation, d’anticipation des besoins de la clientèle et de développement des différents pôles d’activité de la banque.

Et pour asseoir cette évolution, la BNA se fait une peau neuve : un nouveau souffle instauré par une nouvelle identité visuelle afin de refléter au mieux les valeurs de la banque.

Le lancement d’une nouvelle identité visuelle constitue une réponse aux nouveaux objectifs, enjeux et exigences en matière de communication et aux évolutions profondes ayant touchées la banque.

Comme première pierre à l’édifice, la banque pose sa nouvelle identité avec le changement de son logo.

Le projet de mise en place de cette nouvelle identité visuelle de la BNA n’est pas donc lié au changement de dénomination ou d’activité : Il s’agit d’une nouvelle identité visuelle qui accompagnera la nouvelle stratégie de la banque.

À travers cette nouvelle identité, la BNA se veut une banque animée par son histoire, moderne et ancrée dans son époque mais surtout tournée vers l’avenir avec tous ses enjeux.

I.N