Prochaine réouverture du musée national du Bardo

Le musée national du Bardo rouvrira ses portes dans les prochains jours. Une séance de travail s’est tenue, mercredi 1er mars 2023, sous la présidence de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Ketat Guermazi, et qui a été consacrée aux préparatifs de réouverture notamment en ce qui concerne l’avancement des projets d’entretien, de restauration et réaménagement de diverses salles et espaces du musée.

Il faut dire qu’avec la prochaine prestation de serment du nouveau parlement récemment élu, les raisons de la fermeture du musée du Bardo s’annulent. Rappelons que le musée a été fermé depuis le 25 juillet 2021, suite à la décision présidentielle ordonnant la fermeture des locaux du parlement. Les deux établissements sont directement mitoyens et il n'existe pas de séparation physique entre eux. Donc, les deux établissements ont été fermés, pour empêcher les élus de l’ancien parlement d’accéder au parlement.

Logé dans un ancien palais beylical du XIXème siècle, le musée retrace à travers ses collections une grande partie de l’histoire de la Tunisie (de la préhistoire à l’époque contemporaine), et renferme la plus grande collection de mosaïques au monde, dont la célèbre mosaïque figurant le poète Virgile.

