Kaïs Saïed reçoit la ministre des Affaires culturelles

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce mercredi 1er mars 2023, la ministre des Affaires culturelles, Hayet Ketat Guermazi.

La rencontre, précise un communiqué de Carthage, a porté sur un certain nombre de sujets, dont le projet du Centre international des arts de la calligraphie qui sera dédié à l’art de la calligraphie arabe mais aussi en d’autres langues.

Ce centre, souligne la même source, œuvrera à l'avancement des recherches, des expérimentations, de la réalisation des études, de la collecte des données et de la documentation dans le domaine de la calligraphie arabe en particulier, et de toutes les autres écritures en général, et tiendra des expositions des forums et des séminaires. Il comprendra des salles de conférence, des espaces de formation et des ateliers, en plus d'un musée de la calligraphie arabe et d’autres calligraphies.

La rencontre a aussi été l’occasion d’évoquer la nécessité de procéder à l’entretien de certaines maisons de la Culture, à Tunis, et dans d’autres régions mais également de mettre l'accent sur le rôle des festivals dans la promotion de la culture.

M.B.Z