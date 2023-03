Charfeddine : la Tunisie fait face à des critiques injustifiées au sujet des migrants irréguliers

Le ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine, a affirmé que la Tunisie faisait face à des attaques et à des critiques injustifiées au sujet de la position adoptée concernant les migrants irréguliers. Il a assuré qu'il s'agissait d'une question relevant de la souveraineté du pays.

Dans un discours prononcé le 1er mars 2023 à l’occasion du Conseil des ministres de l'Intérieur arabes et relayé par l’agence Tunis Afrique presse, Taoufik Charfeddine a affirmé que la Tunisie soutenait une migration régulière inclusive et basée sur le respect des droits de l‘Homme. Le ministre a estimé que ce conseil se réunissait alors que les pays de la région faisaient face à de grands défis sécuritaires tels que les menaces et les défis relatifs à la hausse du nombre de migrants irréguliers cherchant à atteindre l'espace européen.

Taoufik Charfeddine a affirmé que la Tunisie avait opté pour la modération, la liberté, la démocratie et la primauté de la loi. Il a assuré que la Tunisie pouvait accueillir tout le monde.





