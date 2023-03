Le ministre saoudien de l'Intérieur reçu par Kaïs Saïed

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 1er mars 2023, le ministre saoudien de l'Intérieur, le prince Abdulaziz bin Saoud bin Naif bin Abdulaziz Al-Saud.

La rencontre a été une occasion, selon un communiqué de la présidence daté du même jour, pour le chef de l’État d'exprimer la volonté de la Tunisie de consolider davantage les liens fraternels sincères et la coopération fructueuse avec le Royaume d'Arabie Saoudite.

Le chef de l’État a salué le niveau distingué de coopération sécuritaire entre les deux pays, soulignant la nécessité de renforcer davantage ces relations, de consolider les habitudes de concertation et de coordination, ainsi que d'adopter une approche globale permettant de s'attaquer aux causes profondes des phénomènes de terrorisme, d'extrémisme et de crime organisé dans le but de relever les défis communs des deux pays et de construire un avenir meilleur pour les deux peuples frères et pour la région.

Pour sa part, le ministre a transmis au président de la République les sincères salutations de son frère, le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al-Saud et du prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud, et leur détermination à continuer à soutenir la Tunisie et à se tenir à ses côtés pour réaliser les aspirations de son peuple.

En outre, le ministre saoudien a exprimé la volonté du Royaume de renforcer et d'élargir davantage, avec la Tunisie, les relations de coopération dans le domaine de la sécurité.

Rappelons que le 40e Conseil des ministres arabes de l'Intérieur se tient en Tunisie le mercredi 1er mars 2023. Outre les rencontres bilatérales, le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu au palais de Carthage les ministres participants. Le prince Abdulaziz bin Saoud bin Naif bin Abdulaziz Al-Saud, et le secrétaire général du conseil, Mohamed Ben Ali Kouman, lui ont remis, à cette occasion, le bouclier commémoratif du conseil, en présence du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Gheit.

I.N