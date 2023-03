Des célébrités utilisées pour illustrer des intox en Tunisie

Une page Facebook dédiée aux supporters du président Kaïs Saïed “Nous sommes tous Kaïs Saïed pour la Tunisie” a publié des fausses images en rapport avec les migrants subsahariens en Tunisie.

Dans la première publication qui date d’hier mardi 28 février 2023, la page a partagé une position d’un certain Wael Labiadh, présumé médecin, qui d'après cette publication enseigne à l’université Harvard et soutient les Africains subsahariens et leur droit d'être en Tunisie. Ce post a fait plus que 60 réactions et 92 partages.

Mais il s’agit d’une fausse publication, la photo utilisée dans la page est celle de Walter Hartwell, personnage principal de la série Breaking Bad, et il n’existe aucun médecin tunisien nommé Wael Labiadh à l’université de Harvard.

La deuxième publication a été publiée le lundi 27 février 2023. Elle prétend l’arrestation d’une personne d’origine subsaharienne qui a essayé de voler un téléphone. La page a utilisé une image avec ce post : « Les jeunes du quartier Al Salama Al Zahrouni ont pu affronter un citoyen africain qui tentait de voler un téléphone… et les effets des coups apparaissent bien sur son visage ».

Mais la personne qui apparaît dans la photo n’est que Kanye West, le rappeur américain.

Dans ce même sens, une vidéo sur Tiktok montrant de nombreuses personnes d'origine subsaharienne dans un centre ville a été amplement partagée sur les réseaux sociaux en Tunisie.

Cette vidéo titrée "Occupation des Africains subsahariens de plus d'un gouvernorat en Tunisie" a suscité des réactions diverses dans le pays. Certains ont même décrit cette vidéo comme la preuve d'une sorte d’invasion de la Tunisie.

Vérification faite par BN Check, il s’est avéré que la vidéo n’a pas été filmée en Tunisie mais au Maroc comme le montrent les immatriculations des voitures dans la vidéo.

La vidéo a montré des voitures rouges qui sont utilisées comme des taxis à Casablanca, et a été prise en janvier 2023 lors des altercations entre des migrants subsahariens et des policiers.

R.A