Des milices vandalisent la maison du père de Jaouhar Ben Mbarek

Imprimer

L'avocate et sœur de l'accusé dans l'affaire de complot contre la sécurité de l'État, Jaouhar Ben Mbarek, Dalila Ben Mbarek Msaddek a déclaré qu'on était passé à l'État des voyous et des milices.

L'avocate a expliqué, dans une publication Facebook du 1er mars 2023, que des milices avaient pris d'assaut une petite maison d’une seule chambre que son père construisait de ses propres moyens lui tout seul depuis quelques mois. L'avocate a indiqué que les malfrats ont vandalisé la petite maison de son père et ont procédé au vol de biens s'y trouvant. Elle a affirmé que cet acte résultait des incitations lancées par Thameur Bedida. Ce dernier avait affirmé, dans le passé, que Jaouhar Ben Mbarek se cachait dans cette petite maison.





Dalila Ben Mbarek Msaddek a écrit : « Vous semez le chaos et la violence et nous semons la liberté et l'amour. Vous êtes une mauvaise parenthèse et une injustice qui s'achèvera rapidement. Nous en sommes les racines et les branches... Nous ne reculerons pas... Vous dites qu'il lutte contre la corruption. Machallah Machallah ! ».

De son côté, son père Ezzeddine Hazgui a publié une photo montrant la porte des toilettes jetée dehors. Il a filmé les dégâts subis: des toilettes et des éléments complètement détruits et plusieurs objets volés dont un lavabo, un pommeau de douche, des projecteurs et des portes de fenêtre.

S.G