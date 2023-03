Premier ministre qatari, André Parant, diplomatie…Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 28 février 2023 :

Le Premier ministre qatari reçu par Kaïs Saïed

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, mardi 28 février 2023, le Premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'État du Qatar, le Cheikh Khaled Ben Khalifa Ben Abdelaziz Al Thani, arrivé la veille à Tunis, dans le cadre d’une visite de travail, à la tête d’une délégation officielle regroupant notamment le ministre du Travail, le secrétaire d'État des Affaires étrangères et le sous-secrétaire du ministère du Commerce et de l'Industrie. Côté tunisien étaient notamment présents le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine et le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi.

Le ministère des Affaires étrangères adresse un rappel à l’ordre aux missions diplomatiques

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a publié, ce mardi 28 février 2023, un communiqué où il souligne que s’il tient à faciliter le travail et les contacts des missions diplomatiques pour promouvoir les relations d'amitié et de coopération avec les pays frères et amis, il exige que « cela soit fait dans le respect des exigences de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui stipule clairement le devoir des diplomates de respecter les lois du pays auprès desquels ils sont accrédités et de ne pas s'immiscer dans ses affaires intérieures ».

André Parant affirme à Nabil Ammar l’attachement de la France au respect des droits et libertés

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar a reçu, lundi 27 février 2023, l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant qui lui a remis une lettre de félicitations adressée par son homologue française Catherine Colonna. D’après un communiqué du département, la rencontre a été l’occasion de « souligner l’importance de préserver et de développer les liens d'amitié et de coopération étroits entre la Tunisie et la France et l’importance que les deux parties accordent notamment aux prochaines échéances bilatérales ».

Le Front de Salut organise une marche de protestation le 5 mars

Le Front de Salut national vient d'annoncer, ce soir mardi 28 février 2023, qu'il organise une marche nationale pour protester contre les arrestations politiques et les graves violations des libertés publiques et individuelles. Cette marche aura lieu dimanche 5 mars 2023 à partir de 10h00, au centre-ville de Tunis, en partant de la place Le Passage en direction de l'avenue Habib Bourguiba, en passant par l’avenue de Paris.

Le groupement des boulangeries modernes suspend son sit-in

Le groupement des boulangeries modernes relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), a décidé de suspendre le sit-in entamé, ce mardi 28 février 2023, pour protester contre les quotas de farine imposés par le ministère du Commerce aux dites boulangeries. Le groupement est parvenu à un accord avec l’autorité de tutelle concernant un certain nombre de propositions et de mesures qui seront mises en place dans les jours à venir, précise un communiqué de la Conect.