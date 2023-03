Fin de l'évacuation des Tunisiens suite au tremblement de terre en Turquie

L'ambassade de Tunisie à Ankara a annoncé dans un communiqué, rendu public mardi 28 février 2023, que tous les membres de la communauté tunisienne résidant dans les zones touchées par le tremblement de terre, survenu en Turquie le 6 février 2023, ont été évacués avec succès.

Cette opération d'évacuation a duré trois semaines et a permis de rapatrier en toute sécurité 85 personnes vers la Tunisie.





L'ambassade a appelé tous les concernés, désirant retourner en Tunisie, à le faire à leurs propres frais et par leurs moyens personnels, réaffirmant la disponibilité des services de l'ambassade et du consulat général tunisiens à Istanbul à fournir toutes les facilités administratives liées aux documents de voyage et à l'inscription des naissances de leurs enfants mineurs non inscrits dans les registres tunisiens d'état civil, afin de faciliter leur accompagnement vers la Tunisie, le cas échéant.





L'ambassade a également appelé tous les membres de la communauté tunisienne qui résident encore dans les zones sinistrées à être prudents et à suivre les instructions des autorités turques compétentes, ainsi qu'à envisager, si possible, de se déplacer vers d'autres zones plus sûres dans les meilleurs délais.





S.H