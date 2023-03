Non, cette vidéo de migrants subsahariens n'a pas été prise en Tunisie

Une vidéo sur Tiktok montrant de nombreuses personnes d'origine subsaharienne dans un centre ville a été amplement partagée sur les réseaux sociaux en Tunisie.

Cette vidéo titrée "Occupation des Africains subsahariens pour plus d'un gouvernorat en Tunisie" a suscité des réactions diverses dans le pays. Certains ont même décrit cette vidéo comme la preuve d'une sorte d’invasion de la Tunisie.

Vérification faite par BN Check, il s’est avéré que la vidéo n’a pas ete filmée en Tunisie mais au Maroc comme le montrent les matricules des voitures dans la vidéo.

La vidéo a montré des voitures rouges qui sont utilisées comme des taxis à Casablanca, et a été prise en janvier 2023 lors des altercations entre des migrants subsahariens et des policiers.

Plusieurs organisations, activistes et personnalités publiques ont participé à la manifestation de soutien aux migrants et contre le racisme samedi dernier à Tunis. Les migrants originaires de pays subsahariens font l’objet, depuis plusieurs jours, de campagnes d'incitations et de harcèlement.

Celles-ci se sont transformées en attaques et agressions physiques et verbales suite aux déclarations du président de la République, Kaïs Saïed. Il avait affirmé que les migrants subsahariens cherchaient à coloniser la Tunisie et menaçaient l'identité arabo-musulmane.

