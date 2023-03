Lazhar Akremi, Said Ferjani, justice algérienne…Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 27 février 2023 :

Mandat de dépôt à l’encontre de Lazhar Akremi

Le juge d’instruction auprès du pôle judiciaire antiterroriste a émis, lundi 27 février 2023, un mandat de dépôt à l’encontre de l’avocat et activiste politique Lazhar Akremi. Entre autres questions, le juge avait demandé à M. Akremi s’il avait comploté contre l’État tunisien. Voilà sa réponse rapportée par l’avocate Ines Harrath : « La lutte politique et médiatique contre le coup d’État ne peut être considérée comme étant un complot. Il faut faire la distinction entre l’État tunisien et le régime de Kaïs Saïed ».

Arrestation de Said Ferjani

Riadh Chaibi, dirigeant d'Ennahdha, vient d'annoncer, ce lundi 27 février 2023, l'arrestation de Said Ferjani. Said Ferjani est également dirigeant au sein du parti islamiste Ennahdha. L'avocat Samir Dilou a confirmé ce matin que, dans ce dossier, Said Ferjani est accusé par un indicateur anonyme d'être en contact avec Kamel Letaïef, et chargé de recruter des blogueurs, des policiers, des journalistes, des politiciens et des magistrats afin de soutenir le complot contre l'État.

Des Tunisiens condamnés à cinq ans de prison en Algérie pour contrebande de produits alimentaires

Le président de l'Observatoire des droits de l'Homme, Mostafa Abdelkebir a assuré, lundi 27 février 2023, que neuf personnes, dont sept Tunisiens, ont comparu devant la justice algérienne pour contrebande de produits alimentaires. La cour d’Appel algérienne a décidé de réduire la peine des accusés de dix à cinq ans de prison. Mostafa Abdelkebir affirme que l'Observatoire des droits de l'Homme dénonce cette peine et œuvrera à lancer un pourvoi en cassation, en collaboration avec toutes les parties.

Arrivée à Tunis du Cheikh Khaled Ben Khalifa Ben Abdelaziz Al Thani

Le Premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'État du Qatar, le Cheikh Khaled Ben Khalifa Ben Abdelaziz Al Thani, est arrivé à Tunis aujourd'hui, lundi 27 février 2023. Il a été accueilli au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Tunis-Carthage, avec la délégation qui l'accompagnait.

Nabil Ammar s'entretient avec son homologue italien à propos des démarches auprès du FMI

Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, a reçu, le 27 février 2023, un appel téléphonique de son homologue italien, Antonio Tajani, qui l'a informé des résultats de ses démarches auprès des hauts responsables de l'Union Européenne, du Fonds Monétaire International et de certains pays occidentaux afin de mobiliser le soutien financier à la Tunisie. Pour sa part, Nabil Ammar a réitéré la volonté de la Tunisie à renforcer sa coopération avec l’Italie en vue de consolider davantage les relations de coopération fructueuses entre les deux pays.