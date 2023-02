Arrestation de Taieb Rached

Après l'arrestation de l’ancien procureur de la République, Béchir Akremi, l'ancien premier président de la Cour de cassation, Taieb Rached, aurait été, également, arrêté, dimanche 12 février 2023, apprend Business News.





En novembre 2020, le Conseil de l’ordre judiciaire a ordonné la levée de l’immunité du premier président de la Cour de cassation à la demande du Parquet près le Tribunal de première instance de Tunis, chargé d'enquêter sur les données fuitées au sujet de l'assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, de corruption et terrorisme.

En effet, après avoir été accusé d’avoir dissimulé des preuves importantes dans les dossiers de l’assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, le juge Béchir Akremi a accusé son confrère, Taieb Rached de corruption financière et de possession de biens non déclarés.





