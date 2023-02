Al Qotb, Attayar, le Parti des travailleurs et Ettakatol dénoncent des arrestations arbitraires sous le régime de Saïed

Le parti Al Qotb, Attayar, le Parti des travailleurs et Ettakatol, ont signé, ce samedi 11 février 2023, un communiqué conjoint pour dénoncer « des arrestations arbitraires ».

Le communiqué intervient suite aux arrestations de l'activiste politique Khayam Turki et l'homme d'affaires Kamel Letaïef, survenues plus tôt dans la journée.

Les partis signataires dénoncent des arrestations qui visent les activistes et les opposants civils, syndicalistes et politiciens, appelant démocrates et progressistes à faire front contre le régime du président de la République, Kaïs Saïed.

Ghazi Chaouachi, membre du comité de défense de Khayam Turki, a souligné que les avocats, n’ayant pas pu s’entretenir avec lui, ont décidé de quitter l'unité antiterroriste d'El Gorjani et de rester en contact avec cette dernière ou le Parquet près le Tribunal de première instance de Tunis. Il a toutefois tenu à mentionner que Khayam Turki pourrait être maintenu en détention sans pouvoir rencontrer ses avocats durant 48 heures.

L’activiste politique Khayam Turki a été arrêté aux environs de 6 heures du matin. Son domicile a fait l'objet d'une perquisition. Son ordinateur, celui de son épouse et son téléphone portable ont été saisis par des agents de police.

M.B.Z