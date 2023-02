Des personnalités et organisations de la société civile appellent à la libération de Khayam Turki

Des personnalités et organisations de la société civile tunisienne, ont dénoncé, dans un communiqué rendu public, l’arrestation de l'activiste et ancien responsable du parti Ettakatol, Khayam Turki, très tôt au matin du samedi 11 février 2023.

Les signataires disent rejeter les méthodes d'intimidation et d'assujettissement de l'appareil judiciaire et des organes de l'État adoptées par le pouvoir et exigent que le lieu de détention de Khayam Turki soit révélé, que sa famille et son avocat puissent lui rendre visite et qu'il soit libéré dans l’immédiat. Ils ont souligné que ces pratiques révèlent une fois de plus l'isolement du régime en place.

Parmi les premiers signataires on retrouve notamment les militantes Bochra Bel Haj Hmida, Karima Souid, Yosra Frawes et Sana Ben Achour ainsi que Nizar Bahloul, Sélim Ben Abdesselem et Aymen Zaghdoudi.

L'activiste et ancien responsable du parti Ettakatol, Khayam Turki, a été arrêté très tôt au matin du samedi 11 février 2023.

Des policiers ont débarqué au domicile de Khayam Turki procédant à une fouille minutieuse. Ils ont emporté des ordinateurs et ont procédé à l'arrestation de l'activiste. Dans un statut publié le jour même, son avocat, Abdelaziz Essid, a dit tenter de trouver la partie qui a procédé à cette arrestation.

Les avocats et la famille de Khayam Turki, ne savent pas où il est. Pire, le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis n’a pas été consulté avant cette arrestation, indique son avocat.

M.B.Z