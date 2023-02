La photo de Bachar el-Assad aux côtés de la protection civile tunisienne fait le tour de la toile

La photo est massivement partagée sur la toile depuis hier, vendredi 10 février 2023. On y voit le président syrien Bachar el-Assad aux côtés d’un représentant de la protection civile tunisienne dépêchée par le président Kaïs Saïed suite au tremblement de terre dévastateur survenu, lundi 6 février 2023, qui a entrainé de lourdes pertes humaines et matérielles.

Le président de la République, Kaïs Saïed avait ordonné d'envoyer une aide urgente à la Syrie et à la Turquie où le séisme a fait des dizaines de milliers de morts.

La photo de Bachar el-Assad près d’un agent de la protection civile arborant le drapeau tunisien vient en écho à la décision de Kaïs Saïed « de relever le niveau de la représentation diplomatique tunisienne à Damas ».

La Tunisie avait envoyé deux avions chargés d’aides en Syrie et en Turquie sur ordre du président de la République. Ces aides comportent, entre autres, des produits alimentaires, des couvertures et des médicaments avec la participation du ministère des Affaires sociales et de plusieurs autres organisations.

L'équipe destinée pour la Turquie se compose de 41 membres accompagnés de quatre chiens de sauvetage. Ils ont été équipés de tous les équipements technologiques nécessaires à la recherche de personnes ensevelies sous les gravats, y compris les drones. Leur mission devrait durer au moins sept jours. Il en est de même pour l’équipe destinée pour la Syrie, qui se compose de vingt membres et des mêmes équipements sophistiqués.

M.B.Z