Novak Djokovic et Ons Jabeur nommés au comité exécutif de la PTPA

La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur et le tennisman serbe Novak Djokovic ont été nommés au comité exécutif de l'Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA).

La nouvelle a été annoncée, mercredi 11 janvier 2023, sur le site web de l’Association. Fondée en 2020 par Vasek Pospisil et Novak Djokovic, la PTPA est une association des joueurs de tennis masculins et féminins. Elle représente les joueurs en simple dans le top 500 et les joueurs en double dans le top 200 des classements ATP et WTA. Son objectif est d’unifier et de mobiliser les joueurs de tennis dans une logique de transparence et d'équité dans le tennis professionnel.

« En août 2022, la PTPA a lancé Winners Alliance, une filiale à but lucratif, afin de générer et de maximiser les opportunités commerciales, en dehors du court, pour les joueurs et leurs agents, en s'inspirant du modèle réussi des associations de joueurs dans d'autres sports. Collectivement, par le biais de l'APTP, les joueurs de tennis professionnels construisent un environnement compétitif équitable et durable pour les joueurs d'aujourd'hui et pour les générations à venir », lit-on sur le site de la PTPA.

En plus de son fondateur et de la joueuse tunisienne, le comité exécutif compte parmi ses membres six autres professionnels du tennis : l’Espagnole Paula Badosa, le Polonais Hubert Hurkacz, l’Américain John Isner, le Canadien Vasek Pospisil, également, co-fondateur de la PTPA, l’américaine Bethanie Mattek-Sands et la Chinoise Saisi Zheng.

Leur mission consiste à aider « le Comité à fournir un leadership stratégique pour développer l'organisation et faire progresser la mission et le programme d'activités de la PTPA », précise l’association dans son communiqué.

N.J.