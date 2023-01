Pénuries, le 20H, Ayachi Hammami… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 10 janvier 2023 :





En photos : les rayons vides des magasins font craindre le pire aux citoyens

Les discours du président de la République sur la lutte contre la spéculation et le monopole se multiplient, mais les rayons des magasins ne se remplissent toujours pas et quand ils sont approvisionnés, ils sont vidés dans la foulée. Un petit saut dans un magasin du quartier Ennasr mardi 10 janvier 2023, nous avons constaté l’absence de plusieurs produits de première nécessité. Sucre, café, et lait manquent à l’appel. Les pâtes, un produit massivement consommé en Tunisie, se font rares, également. Les lasagnes et les pâtes intégrales, plus chères, trônent seules dans les rayons dépouillés.

Le 20H d'El Wataniya tourné en dérision

Lors du bulletin des informations de 20h diffusé par la Télévision publique El Wataniya le 9 janvier 2023, la jouraliste Samia Hassine a affirmé que le lait et les produits laitiers nuisaient à la santé des personnes âgées. Elle a usé de cette déclaration comme phrase d’introduction pour un reportage évoquant la pénurie de lait et la crise au niveau de ce produit. L’événement est loin d’être passé inaperçu et une grande partie des internautes et des personnalités publiques ont fortement critiqué la chose.

Ayachi Hammami laissé en liberté

Le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis, a décidé de laisser le porte-parole du comité de défense des juges révoqués, Ayachi Hammami, en liberté, après son audition qui s’est déroulée ce mardi 10 janvier 2023, selon l'avocate Inès Harrath. La séance d'audition avait débuté ce matin vers 11h, selon l'un de ses avocats, et s'est achevée à 19h avec une interruption de repos d'une demi-heure. M. Hammami est accusé d'avoir « usé des réseaux sociaux pour répandre des rumeurs dans le but de porter atteinte à la sécurité publique, conformément au décret 54 ». Il encourt dix ans de prison.

Le collectif de cinq partis manifeste le 14 janvier à l'avenue Habib Bourguiba

Le collectif de cinq partis politiques – Al Qotb, Al Joumhouri, Attayar, Ettakatol, et le Parti des travailleurs – ont publié un communiqué conjoint, mardi 10 janvier 2023, annonçant une manifestation le 14 janvier 2023 en commémoration de la révolution de 2011. Le rassemblement aura lieu à 11h à l’artère principale du centre-ville de Tunis, l’avenue Habib Bourguiba, devant le Théâtre municipal. Le collectif a appelé ses sympathisants et le peuple tunisien à une grande mobilisation pour manifester leur opposition au « putsch » du président de la République, Kaïs Saïed.

Fabrizio Saggio : l’Italie est disposée à soutenir la Tunisie dans ses négociations avec le FMI

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a reçu, mardi 10 janvier 2023, au palais du gouvernement à la Kasbah, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio Cette rencontre a permis de passer en revue l’état d’avancement des dossiers bilatéraux et les moyens permettant de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans tous les domaines. L’ambassadeur d’Italie en Tunisie a fait part du soutien de son pays à la Tunisie dans son processus de réformes, et de son appui des négociations avec le FMI.