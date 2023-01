Cessation de fonction du chef de cabinet de la ministre du Commerce limogée

Il a été mis fin aux fonctions du chef de cabinet de la ministre du Commerce et du Développement des exportations Khaled Ben Abdallah, en vertu du décret n° 2023-4 du 9 janvier 2023, publié au Jort N°003 du 10 janvier 2023.

Ce limogeage intervient trois jours après celui de Fadhila Rebhi Ben Hamza, ministre du Commerce et du Développement des exportations, par décret n°2023-2 du 6 janvier 2023, publié dans le même Jort.

Rappelons que le limogeage de la ministre avait été annoncé vendredi 6 janvier 2023, suite à une entrevue entre le chef de l’État et la cheffe du gouvernement, Najla Bouden. Aucune raison n’a été avancée.

Toutefois, on sait que le président de la République Kaïs Saïed a fait de la lutte contre les spéculateurs et monopoleurs une priorité et qu’il n’a eu de cesse d’exprimer son insatisfaction de la poursuite des hausses des prix et de la présumée spéculation.

I.N