Kaïs Saïed, FMI, Utica… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 9 janvier 2023 :





Kaïs Saïed rencontre Najla Bouden, Imed Memmich, Taoufik Charfeddine et Leila Jaffel

Le chef de l’État, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 9 janvier 2023, la cheffe du gouvernement Najla Bouden, et les ministres de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, de la Défense, Imed Memmich, et de la Justice Leila Jaffel. Une rencontre qui a permis de discuter « de la situation générale dans le pays et de la permanence des institutions de l’État ainsi que des préparatifs pour le deuxième tour des législatives », note un communiqué de Carthage ce soir.

Le FMI n’a toujours pas reprogrammé l’examen du dossier de la Tunisie

Le Fonds monétaire international (FMI) n’a pas reprogrammé l’examen du dossier de la Tunisie, prévu initialement pour le 19 décembre 2022. En effet, l’institution financière internationale a publié son calendrier actualisé en fin de semaine et l’examen du dossier tunisien n’y figure pas encore. En octobre 2022, le gouvernement tunisien a, rappelons-le, obtenu un accord préliminaire avec le FMI. Une fois validé par le conseil d’administration, cet accord permettrait à la Tunisie d’obtenir 1,9 milliard de dollars sur quatre ans pour appuyer son programme de réformes.

L'Utica fustige la loi de finances 2023

Plus d’une quinzaine de jours après sa publication, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) a réagi à la loi de finances 2023, dans un communiqué daté de lundi 9 janvier 2023, signé par son président Samir Majoul et intitulé "L’économie est en danger et la solution est dans un programme urgent de sauvetage". Dans ce document, la centrale patronale a indiqué : « La Tunisie est entrée en 2023 avec une loi de finances qui accroît l'épuisement des entreprises et représente une menace sérieuse pour leur pérennité ».

IFM de nouveau sur les ondes

La diffusion radiophonique d’IFM a repris, lundi 9 janvier 2023, une semaine après sa suspension lundi 2 janvier 2023. La radio avait été suspendue, car « n’ayant pas respecté l’accord conclu avec l'Office national de la Télédiffusion, notamment en ce qui concerne l’échelonnement de ses dettes », avait indiqué le PDG de l'Office national de la Télédiffusion Dhaker Baccouche, et cela malgré les multiples préavis reçus et le fait d’être informé de la date de l’arrêt de transmission.

Nour Ammar retrouve les bancs de l’école

Renvoyée du Lycée des arts d’El Omrane, l’élève Nour Ammar a retrouvé les bancs de l’école après les vacances du premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023. L’élève a annoncé la nouvelle sur son compte TikTok et a profité de l’occasion pour exprimer sa gratitude à tous ceux qui l’ont soutenue. Elle a précisé qu’elle avait intégré un nouveau lycée.