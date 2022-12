L’Atlantic Council explique pourquoi Kaïs Saïed doit démissionner

Dans un article publié aujourd’hui, jeudi 22 décembre 2022, le Think Tank américain Atlantic Council, donne les raisons selon lesquelles Kaïs Saïed devrait « démissionner ».





Cet article, Alissa Pavia, directrice associée du programme Afrique du Nord au sein du Centre Rafik Hariri et des programmes Moyen-Orient de l’Atlantic Council, écrit que « le son du silence de la Tunisie était assourdissant après que seulement 11,2 % des Tunisiens – un million sur neuf millions d'électeurs éligibles – aient participé aux élections législatives du 17 décembre ».



Elle ajoute : « Aujourd'hui, le président Saïed préside un pays qui a exprimé sa désapprobation totale de son régime à un seul homme par le biais du taux de participation parlementaire le plus bas de l'histoire récente de la Tunisie. Compte tenu du mécontentement généralisé, le président Saïed n'a d'autre choix que de démissionner, et les démocraties occidentales devraient condamner farouchement le vote et la mise en place du nouveau parlement ».





Dans cet article, l’Atlantis Council pointe le boycott des élections par les principaux partis de l’opposition et les organisations de la société civile, mais aussi l’aggravation de la crise économique et le report d’un accord avec le FMI. Il dénonce également « le manque de confiance du peuple tunisien qui s'inscrit dans le contexte de la répression du président Saïed contre le système judiciaire » mais aussi de la détention de figures de l’opposition dont Ali Laârayedh, dans le but de « détourner l'attention du pays des résultats lamentables des élections ».

« Il est clair que le président Saïed a perdu toute légitimité à régner sur un pays autrefois déclaré seul survivant du printemps arabe. L'opposition féroce à son régime et le mécontentement et la désaffection populaires généralisés qui ont conduit au taux de participation le plus bas de l'histoire de la Tunisie depuis les soulèvements de 2011 témoignent de la perte de soutien populaire de Saïed », peut-on lire également.

Notons que l'Atlantic Council fait partie des Think Tank les plus influents au Congrès américain et à Washington.

Cliquer ici pour lire l'article de l'Atlantic Council