Météo – Pluies éparses au Nord-Ouest

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, jeudi 22 décembre 2022, des pluies éparses et locales se poursuivant dans les régions de l’extrême Nord-Ouest avec la poursuite des éclaircies dans le reste des régions.

Les vents nécessitent de la vigilance près des côtes où leur vitesse atteint les 60Km/h.

Les températures durant la nuit se situeront entre les 13 et 17 degrés dans les régions côtières et entre 7 et 11 degrés à l’intérieur du pays.

S.H