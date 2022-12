Hechmi Louzir : 160 cas de contamination à la bactérie Shigella

Le directeur de l'institut Pasteur Hechmi Louzir a indiqué dans une déclaration à l’agence Tap, jeudi 22 décembre 2022, que 160 cas de contaminations à la bactérie Shigella ont été enregistrés jusqu'à présent en Tunisie, précisant que le nombre de contaminations n'a pas augmenté depuis une semaine.

Hechmi Louzir a souligné que l'institut pasteur a détecté jusqu'à aujourd'hui 160 cas de contaminations à Shigella dont la plupart sont guéris et un cas de décès enregistré le mois dernier, à savoir une fillette âgée de huit ans dont l'état de santé s'est compliqué avant son hospitalisation.

Il a déclaré que la direction de santé de base et l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes ont analysé tous les cas d'atteinte à la Shigella pour savoir si les contaminations dont dues à l'eau, à la nourriture, ou autres, ajoutant que les causes de l'infection n'ont pas été déterminées et demeurent inconnues jusqu'à ce jour.

Hechmi Louzir a affirmé que cette bactérie est dangereuse car elle se propage rapidement et résiste aux antibiotiques, ajoutant qu'elle provoque de fortes diarrhées et entraîne des complications graves pour les enfants, telles que la fièvre et des douleurs au niveau du ventre et la nausée. "Elle se transmet à travers la consommation d'aliments ou d'eau contaminés" a-t-il noté. .

S.H