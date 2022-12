Un appel d’offres pour réaménager la maison du gouverneur de Kairouan

Alors que le pays vit une crise économique sans précédent, certains responsables ne se privent de rien. Dans tous les pays du monde, les restrictions budgétaires commencent par le gouvernement et les fonctionnaires. Ce n’est pas le cas de la Tunisie : malgré la crise, l’État garde son train de vie et le rythme de ses dépenses. L’appel d’offres lancé hier par le gouvernorat de Kairouan pour l’"entretien et réaménagement du logement de fonction du gouverneur à Raqqâda - Kairouan", en est un exemple concret.





Il s’agit de l’appel d’offres N°20221200517-00 sous la référence 156/2022 publié le matin du 21 décembre 2022 sur le site tuneps.tn des appels d’offres publiques.

Les soumissionnaires auront jusqu’au 21 janvier 2023 à 11h du matin pour soumettre leurs offres pour une ouverture des plis le même jour à 14h30.

Ils devront fournir une garantie bancaire de 5.000 dinars, pour avoir accès à ce marché. Jusque-là, tout est bon, sauf que selon la réglementation en vigueur des marchés publics, l'acheteur public fixe le montant du cautionnement provisoire par application d'un pourcentage compris entre 0,5% et 1,5% du montant estimatif de la commande objet du marché. Concrètement, cela veut dire que le montant de l’appel d’offres est compris entre 250.000 et 750.000 dinars. Donc, les travaux prévus sont situés dans cette fourchette.

Cette affaire a été révélée par le député Yassine Ayari.

En ces temps de crise, où le citoyen galère pour trouver médicaments, lait, sucre, carburant et plein d’autres produits, où le projet de Loi de finances projette de nouvelles taxations, où on demande aux citoyens de rationaliser leur consommation et d’arrêter la frénésie, certains fonctionnaires de l’État vivent, eux, dans le faste...





I.N