Ghazi Chaouachi : je ne rejoindrai pas le Front de salut !

L’ancien secrétaire général d’Attayar, Ghazi Chaouachi est intervenu, ce mercredi 21 décembre 2022, sur le plateau de Rendez Vous 9 sur la chaîne Attessia pour revenir sur sa récente démission du parti, assurant qu’il avait quitté, certes, mais que ce n’était pas pour fuir ses responsabilités.

« Comme les autres démissionnaires du parti, nous avons décidé de quitter pour de nouveaux horizons politiques, plus larges. Cela ne veut pas dire que je vais rejoindre un front. C’est une réflexion simpliste et naïve. Quitter un parti pour rejoindre un front n’a pas de sens. Quand, j’ai dit que le mouvement Ennahdha devrait faire des révisions et présenter des excuses, j’en reste convaincu et je ne changerai pas mes positions », assure Ghazi Chaouachi.

Il ajoute que la question de rejoindre le Front de salut ne se pose même pas. « La question étant de parvenir à tracer une feuille de route pour sauver la Tunisie. La situation s’est détériorée et Kaïs Saïed a perdu son soutien populaire à la suite des résultats des élections législatives », indique-t-il soulignant qu’il y a des pourparlers avec d’autres personnalités nationales afin de parvenir à un terrain d’entente pour définir une feuille de route permettant de sauver la Tunisie.

Ghazi Chaouachi a annoncé, mardi 20 décembre 2022, sa démission du secrétariat général d’Attayar.

Dans une publication sur sa page Facebook, il a précisé qu’il quittait le parti « cher à son cœur », « dans ces circonstances difficiles et exceptionnelles que traverse notre pays ». Estimant que dans le contexte actuel aucun outil ne permettrait d’aboutir à l’élaboration d’une solution pour la crise, il a affirmé qu’il continuerait à « être à la disposition de la patrie ».

S.H