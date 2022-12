Sami Ben Slama : je suis poursuivi dans des affaires politiques

L’ancien membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Sami Ben Slama, a indiqué, mercredi 21 décembre 2022, qu’il avait été auditionné de nouveau en tant qu’accusé par la brigade criminelle d’El Gorjani dans deux nouvelles affaires conformément aux dispositions du décret 54.

Sami Ben Slama affirme que le président de l’instance, Farouk Bouasker a intenté les deux procès à son encontre à la suite de ses publications sur Facebook, soulignant que « les plaintes de Bouasker étaient accompagnées par près de deux registres concernant mes publications Facebook ».

L’ancien membre de l’instance poursuit en assurant que les membres de l’Isie sont déterminés à dilapider les deniers publics pour des futilités et pour des affaires montées de toutes pièces après leur grand échec dans la gestion et l’organisation des dernières élections. « J’ai émis de multiples mises en garde dans ce contexte. Aujourd’hui, je fais l’objet de procès politique conformément aux dispositions du décret 54 sur décision du ministère public relevant de la ministre de la Justice, parce que j’ai exercé mon droit de critiquer l’instance alors que j’étais interdit,de manière illégale, de poursuivre ma mission au sein de l’instance. Je reste attaché à mon droit et à ma liberté d’expression dans les différents crimes et infractions commis par Bouasker & Co envers les électeurs et la patrie peu importent les conséquences, les menaces et les procès ».