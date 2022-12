Parlement - Le véritable poids des soutiens du président

Le premier tour des législatives anticipées a été clôturé samedi dernier. Des résultats préliminaires annoncés, plusieurs des soutiens du président de la République Kaïs Saïed, sont déjà élus ou en lice pour le second tour. Des anciens députés et des acteurs de la société civile y seront, également.





Le Harak du 25-Juillet dispose, pour le moment, de quelques élus. Des 152 que le mouvement dit avoir et qui se sont présentés, dix ont passé le cap du premier tour et 65 poursuivent la course. Le mouvement espère voir quarante autres candidats siéger sous la coupole de la prochaine assemblée des représentants du peuple.

Les prochains élus – soutiens de Kaïs Saïed et autres – représenteront quelques-uns des Tunisiens. Le taux de participation aux législatives de Kaïs Saïed a, rappelons-le, été estimé par les services de l’Instance supérieure pour les élections à 11,22%. Le plus grand nombre de voix a, lui, été enregistré dans la circonscription de l’Ariana-Médina où une certaine Najla Lahiani a remporté 5001 voix alors que la circonscription en question compte 136.613 électeurs inscrits.

Le cas Brahim Bouderbala n’est pas loin. L’ancien bâtonnier des avocats, fervent défenseur de l’entreprise juilletiste de Kaïs Saïed, n’a collecté que 3700 voix. Son siège assuré, l’avocat se voit déjà au perchoir et envisage un bloc composé de tous ceux qui ont affiché leur soutien au 25-Juillet.

De ceux-là, on verra probablement l’explicateur Ahmed Chaftar. Celui-ci s’est porté candidat sur la circonscription de Zarzis et a remporté 1429 voix arrivant ainsi premier des trois candidats sur la même circonscription. Pour s’assurer un siège, il devra, toutefois, remporter le second tour face au deuxième sur la liste, Massoud Grira qui a collecté 1408 voix alors que Zarzis compte 56.864 électeurs inscrits.

Faouzi Daas, candidat sur la circonscription de Hamma – Hamma Ouest, devra, également, éliminer son adversaire au second tour, Ahmed Sahli. M. Daas n’a collecté que 15,21% des voix soit 1021. La circonscription en question compte, notons-le, 50.314 inscrits mais seuls 7037 se sont rendus aux urnes.

De même pour Sarhane Nasri. Candidat sur la circonscription de Sfax-Ouest, il est arrivé deuxième sur une liste de huit candidats avec 1241 voix. Son adversaire pour le second tour est Saber Masmoudi. Celui-ci a collecté 2494 voix. Sfax-Ouest compte 88.470 inscrits. Seuls 8823 se sont exprimés samedi dernier.

Fatma Mseddi, a, elle, collecté 3446 voix dans la circonscription de Sfax-Sud où sont inscrits 86.747 électeurs. Au total 9507 ont voté aux législatives. Mme Mseddi affrontera en second tour le deuxième de la liste, Youssef Aoui, qui a remporté 1090 voix.

La liste des soutiens de Kaïs Saïed compte, également, Tarek Mejri. Candidat sur la circonscription de Mnihla, il est passé au second tour avec 909 voix. Deuxième de la liste, il affrontera Maha Ameur qui a collecté 1307 voix. Le quartier du président de la République a, lui, aussi boudé les législatives. Des 72.327 électeurs inscrits, 4580 seulement se sont rendus dans les bureaux de vote.

L’ancien secrétaire d’État, Touhami Abdouli, a aussi rejoint la vague. Bien que visage connu de la scène politique, il n’a eu que 1119 voix, soit le 1/3 des voix collectées par le premier sur la liste des candidats de la circonscription de Sid Bouzid-Est – Souk Ejdid. Il passe ainsi en second tour face à Abdessatar Zarii qui a remporté 2925 des voix des 8052 électeurs qui se sont exprimés. Sid Bouzid-Est – Souk Ejdid compte, rappelons-le, 55.504 inscrits.

Youssef Toumi est, quant à lui, futur député. Candidat sur la circonscription de Zaouia – Ksiba – Thrayette (Gouvernorat de Sousse), il a eu plus de chance que le second et seul adversaire qu’il avait. M. Toumi a collecté 2543 voix dans cette petite circonscription de 20.165 inscrits.

De même pour Abdessalem Hamrouni. Seul candidat sur la circonscription de Béni Khedache, il a été élu avec 1332 voix sachant que seuls 1471 électeurs se sont exprimés parmi les 19.987 inscrits.

Mohamed Hédi Allani poursuit la course en second tour contre Chahed Arabi. Ce dernier est arrivé premier avec 1672 voix contre 1382 pour M. Allani à la circonscription de Makthar – Rouhia – Kesra (Gouvernorat Siliana). Celle-ci compte 49.413 inscrits mais seuls 10.221 se sont rendus aux urnes.

Du côté de Sousse Jawhara, le président est soutenu par Mohamed Tahar El Oued. Celui-ci a collecté 1339 voix arrivant deuxième sur la liste. Il a été devancé par Hamdi Ben Salah qui sera son adversaire lors du second tour. M. El Oued devra convaincre plus parmi les 69.733 inscrits de la circonscription pour décrocher son siège.

Dans le même gouvernorat à Sousse Riadh, Sami Laâdhari est aussi arrivé deuxième avec 1099 voix collectées sur les 4325 électeurs qui se sont rendus aux urnes sur un total de 59.812 inscrits. Son adversaire, Hala Jaballah, a fait un peu mieux avec 1444 voix collectées.

A Sijoumi – Zouhour où sont inscrits 59.416 électeurs, 4236 électeurs se sont exprimés dont 1757 ont voté pour Sirine Mrabet, très proche de Kaïs Saïed et membre de sa campagne explicative lors de la présidentielle de 2019. Elle aura à écarter, lors du second tour des législatives, Fathi Dkhil, deuxième sur la liste avec uniquement 988 voix.

Un autre parmi les soutiens de Kaïs Saïed sera, aussi, dans la course pour le second tour. Il s’agit de Abderrazek Aouidet du Mouvement Echaâb. Il est premier de la liste sur la circonscription de Jedaïda – Tabourba où sont inscrits 75.503 électeurs, il a remporté 2041 voix. Son adversaire, 1200.

M. Aouidet n’est qu’un parmi les cinq candidats du Mouvement Echaâb. Le prochain parlement comptera, probablement, des anciens députés du parti, dont Badreddine Gammoudi qui s’est présenté sur la circonscription de Menzel Bouzayen Meknassi – El Mazouna où sont inscrits 56.321 électeurs. La course était serrée et Badreddine Gammoudi a collecté quelque 3112 voix, contre 3001 pour son adversaire Ali Fahem. M. Gammoudi s’était, rappelons-le, présenté en 2019 sur la circonscription de Sidi Bouzid et avait remporté un siège parmi les huit avec 6122 voix.

La liste des soutiens de Kaïs Saïed est encore longue mais certains n’ont pas eu le même coup de bol que les autres. Atef Ben Hassine, en exemple. Candidat à Chebba, il n’a eu que 1059 et ainsi resté sur la touche.

La parade de clôture se jouera en janvier 2023. Le parlement, lui, ne sera officiellement installé que vers le mois de mars.

Nadya Jennene