Maghzaoui : Saïed ne compte ni organiser une présidentielle ni limoger le gouvernement

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui a révélé s'être entretenu avec le chef de l'État, Kaïs Saïed le 19 décembre 2022, à la suite d'une demande du parti. De son côté, la présidence de la République a omis de communiquer sur la rencontre. M. Maghzaoui a indiqué que l'entretien avait porté sur un possible remaniement ministériel et un mouvement au niveau du corps des gouverneurs et autres représentants régionaux et locaux de l'État. Il a, également, demandé à Kaïs Saïed, d'organiser un scrutin présidentiel. Ce dernier n'était pas favorable à cette requête.

Invité le 20 décembre 2022 à l'émission "Rendez-vus 9" animée par Malek Baccari et diffusée sur la chaîne télévisée Attessia Tv, Zouhair Maghzaoui a considéré que plusieurs individus incompétents ont été nommés par le chef de l'État. Il a estimé que plusieurs corrompus ayant occupé dans le passé de hautes fonctions avaient reflété une meilleure image du pays. Il a, aussi, estimé que Kaïs Saïed devait organiser une présidentielle en raison de la fin de la phase transitoire entamée le 25 juillet 2021 et finalisée le 17 décembre 2022. Il a estimé que cette phase a donné naissance à une chimère et qu'il fallait embellir la chose.













Zouhair Maghzaoui a expliqué que le mouvement Echaâb s'attendait à un faible taux de participation aux législatives du 17 décembre 2022. Néanmoins, le taux communiqué par l'Instance supérieure indépendante pour les élections était encore plus faible que les attentes du parti. Il a considéré que ce chiffre reflétait l'insatisfaction du peuple quant au processus actuel.





Durant l'entretien, Zouhair Maghzaoui a exprimé au président de la République son mécontentement quant à la performance du gouvernement. L'échec du gouvernement est, selon lui, un échec du président de la République.

« Je tiens à le redire ! Le 25 juillet 2021 n'est pas la date de l'entame du projet de la gouvernance par les bases. Elle doit correspondre à la mise en place d'un projet économique et social. Les revendications lors de la Révolution tunisienne étaient politiques et sociales... Nous avons évolué, malgré toutes les réserves possibles, au niveau politique, mais pas au niveau social... Le gouvernement devait redonner espoir au peuple. Malheureusement, il n'a fait qu'envoyer des signaux négatifs. Il n'y a pas d'espoir quant à un futur meilleur ! Les prix ont augmenté. Il y a des pénuries... La mauvaise gouvernance nous a menés à cette situation... Nous devons former un nouveau gouvernement doté d'une vision claire... Le président doit s'adresser au peuple afin d'expliquer sa vision et sa stratégie... Il a malheureusement transformé le pays en une grande faculté de droit », a-t-il ajouté.









Le président est, selon M. Maghzaoui, mécontent du rendement de certains ministres. Le président aurait expliqué la défaillance du gouvernement par les échecs de ces derniers. Zouhair Maghzaoui a laissé entendre que le président ne voulait pas limoger le gouvernement. Son insatisfaction pourrait conduire à un remaniement au niveau de quelques ministères.

