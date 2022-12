Bouderbala propose la création du bloc parlementaire des soutiens du processus du 25 juillet

Un nouveau bloc parlementaire composé par les soutiens du processus du 25 juillet 2021 sera formé dans le nouveau parlement et déterminera la future boussole de la Tunisie. C’est ce qu’a affirmé, mercredi 21 décembre 2022, l’ancien bâtonnier et le futur député de circonscription Radès - Megrine, Brahim Bouderbala.

Au micro de Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM, M. Bouderbala a expliqué que le « Bloc du 25 » va réunir tous les supporters du processus du 25 juillet : l’idée étant de les rassembler afin d’entamer des concertations afin de s’ouvrir à tous les supporters de ce processus.

« Ça sera une large coalition, ouverte, qui veut rassembler tous les soutiens et les personnalités soutenant le processus du 25 juillet : un bloc du parlement et de l’espace public », a-t-il indiqué.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l’instauration de la culture de l'espoir dans la mise en œuvre de la réforme et d’une vision claire, tout en éliminant le désespoir et de la corruption, a expliqué l’ancien bâtonnier.

Et de marteler : « Quiconque a commis une erreur doit rendre des comptes et un large dialogue doit être ouvert avec les jeunes ».

Par ailleurs, Brahim Bouderbala a soutenu que le niveau de confiance en la personne du président de la République n'a pas changé en raison de sa sincérité dans les prises de position outre le fait qu'il a les mains propres : des éléments importants qui caractérisent le chef de l’État.

En outre, le futur député est revenu sur son analogie entre vote et patriotisme. Il a affirmé dans ce sens : « Ceux qui sont allés voter étaient conscients de la situation du pays et qu’aucune issue ne sera possible sans le parachèvement du processus politique. Ces personnes avaient assez de maturité pour comprendre la typologie de la période et avaient un haut sens du patriotisme ».

Et de souligner qu’« il faut parachever le processus politique pour s’occuper du processus économique et social : chose qui se fera en installant le nouveau parlement ».

I.N