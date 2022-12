Saïed aux USA, Parlement européen, taxe de 0,1 dinar… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 15 décembre 2022

Kaïs Saïed prend part à la clôture des travaux du "US-Africa Leaders Summit"

Le président de la République, Kaïs Saïed, a participé, mercredi 14 décembre 2022 au centre des congrès à Washington, aux travaux de clôture du "US-Africa Leaders Summit", tenus en présence du président des États-Unis d’Amérique Joe Biden et d’une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République daté de jeudi 15 décembre 2022.

Kaïs Saïed renouvelle ses explications aux sénateurs Risch et Menendez

Le président de la République, Kaïs Saïed a rencontré, le 15 décembre 2022, le sénateur américain Robert Menendez, président de la commission des Affaires étrangères et son substitut, le sénateur James Risch. Cette rencontre a été une occasion pour le président de la République pour réexpliquer la réalité de la situation en Tunisie, "contrairement à l’image déformée véhiculée par certains et qui nuit à la Tunisie et aux choix de son peuple exprimés depuis le mois de juillet 2022". Le président de la République a rappelé "le chemin parcouru avec un large soutien populaire", soulignant que "la Tunisie était sur le point d’organiser des élections législatives dans les délais qui lui avaient été fixées".

Le Parlement européen décide de boycotter les législatives tunisiennes

Le Parlement européen a rendu public un communiqué, jeudi 15 décembre 2022, assurant qu’il avait décidé de boycotter les élections législatives tunisiennes qui auraient lieu le 17 décembre 2022. « Des élections législatives auront lieu en Tunisie le 17 décembre 2022. Le Parlement européen n'observera pas ce processus électoral, et par conséquent ne commentera ni le processus, ni les résultats. Aucun membre individuel du Parlement européen n'a reçu de mandat pour observer ou commenter ce processus électoral au nom du Parlement.

Dans une lettre à l'opinion publique internationale, le PDL déclare ne pas reconnaître la légitimité de Saïed

Le Parti destourien libre (PDL) a adressé, jeudi 15 décembre 2022, une lettre ouverte à l’opinion publique internationale à l’occasion du "US-Africa Leaders Summit". Dans ce document signé par sa présidente Abir Moussi, le parti politique a affirmé ne pas reconnaître Kaïs Saïed comme président légitime de la République tunisienne et son représentant lors de rassemblements internationaux, suite à l'entrée en vigueur de sa constitution, qu'il a imposée de force aux Tunisiens.

Combien a rapporté à l’État la taxe de 0,1 dinar imposée sur les tickets de caisses ?

L’État tunisien avait décidé d’imposer, dans sa Loi de finances 2022, une nouvelle taxe de 0,1 dinar sur les tickets de caisses des grandes surfaces et des magasins des galeries marchandes, mais que lui a-t-elle rapporté ? Interrogé à ce sujet par Business News, le président de la Chambre syndicale des grandes surfaces Hédi Baccour a indiqué que, sur douze mois, cette nouvelle taxe aurait rapporté environ trente millions de dinars aux recettes de l’État de la part des moyennes et grandes surfaces. Un chiffre qui inclut Carrefour, Géant, Monoprix, Magasin Général et Aziza, et calculé sur la base des transactions faites par ces divers opérateurs.