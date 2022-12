Kaïs Saïed renouvelle ses explications aux sénateurs Risch et Menendez

Le président de la République, Kaïs Saïed a rencontré, le 15 décembre 2022, le sénateur américain Robert Menendez, président de la commission des Affaires étrangères et son substitut, le sénateur James Risch.

Cette rencontre a été une occasion pour le président de la République pour réexpliquer la réalité de la situation en Tunisie, "contrairement à l’image déformée véhiculée par certains et qui nuit à la Tunisie et aux choix de son peuple exprimés depuis le mois de juillet 2022".

Le président de la République a rappelé "le chemin parcouru avec un large soutien populaire", soulignant que "la Tunisie était sur le point d’organiser des élections législatives dans les délais qui lui avaient été fixées".

Par ailleurs, il a indiqué que la Tunisie tenait à sa souveraineté et à l’indépendance de sa décision nationale tout en étant ouverte au dialogue et aux concertations avec les partenaires et les amis dans le cadre du respect mutuel. Il a rappelé que la Tunisie était également attachée aux valeurs et aux principes de la liberté, de la démocratie et des droits de l’homme qu’elle partageait avec tous les peuples du monde.

Le président de la République a, également, noté les défis économiques et sociaux de la Tunisie liés à des choix antérieurs, mais aussi à une situation régionale et internationale variable, insistant sur les efforts déployés pour rompre avec la corruption, assainir la justice et offrir au peuple tunisien les conditions d’une vie digne.

Le président de la République a assuré la détermination de la Tunisie à ancrer ses relations historiques distinguées avec les Etats-Unis et à les développer dans les différents domaines selon des mécanismes et des approches capables de répondre aux aspirations des deux peuples.

À l’issue de cette rencontre, le chef de l’État a adressé une invitation au sénateur et président de la commission pour visiter la Tunisie.

Rappelons que les deux sénateurs des Etats-Unis - James Risch et Robert Menendez - ont exprimé, dans une lettre adressée le 26 octobre 2022, au secrétaire d'Etat, Antony Blinken, leur inquiétude concernant « la poursuite de l’érosion des institutions démocratiques en Tunisie».

Ils ont indiqué aussi, que les actions du président Kaïs Saïed ne servent qu’à élargir ses pouvoirs et ajouté que Kaïs Saïed a échoué à identifier les véritables causes de la crise économique.

Par ailleurs, les sénateurs américains ont invité les institutions tunisiennes à coordonner avec leurs partenaires du G7 afin de conditionner leur assistance à des réformes démocratiques sans aucune ambiguïté.

