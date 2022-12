Le Parlement européen décide de boycotter les législatives tunisiennes

Le Parlement européen a rendu public un communiqué, jeudi 15 décembre 2022, assurant qu’il avait décidé de boycotter les élections législatives tunisiennes qui auraient lieu le 17 décembre 2022.

« Des élections législatives auront lieu en Tunisie le 17 décembre 2022. Le Parlement européen n'observera pas ce processus électoral, et par conséquent ne commentera ni le processus, ni les résultats. Aucun membre individuel du Parlement européen n'a reçu de mandat pour observer ou commenter ce processus électoral au nom du Parlement. Si un membre du Parlement européen décidait d'observer ces élections, il le ferait de sa propre initiative et ne devrait en aucun cas, par une déclaration ou une action, associer sa participation au Parlement européen. Le Groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections a suivi les récents développements politiques et socio-économiques en Tunisie. Il s'agit notamment de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme relative à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et au respect des droits civils et politiques dans le pays, ainsi que de l'avis urgent de la Commission de Venise sur le cadre constitutionnel et législatif sur les annonces référendaires et électorales », note le communiqué.

S.H