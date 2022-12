Disparition du jeune adolescent de Radès : que s'est-il vraiment passé ?

La direction générale de la sûreté nationale a rendu public un communiqué, jeudi 15 décembre 2022, pour donner les détails à propos de la disparition du jeune adolescent de quatorze ans, originaire de la ville de Radès, depuis le 12 décembre 2022 et qui fût retrouvé hier dans la ville de Sousse.

La direction générale de la sûreté nationale indique que les unités sécuritaires ont retrouvé le jeune garçon dans la gare de la région grâce aux enregistrements des caméras de surveillance. Il a été conduit au siège de la police judiciaire de Sousse, où il a été auditionné en présence de sa mère et du délégué régional pour la protection de l’enfance de Sousse.





Le jeune adolescent assure qu’il a quitté son domicile et qu’il est parti se balader avec l’une de ses camarades. Il s’est rendu par la suite chez sa grand-mère à Radès où il a reçu un appel de son père le réprimandant pour ne pas lui avoir répondu plus tôt. Il a donc décidé de se rendre chez sa tante à Sousse, mais n’avait pas pu la joindre puisque son téléphone était déchargé. Il a donc décidé de se balader seul dans la ville et de passer la nuit dans un café.

Le jeune garçon assure qu’il n’a subi aucune agression physique ou sexuelle durant sa disparition.





