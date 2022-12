Dans une lettre à l'opinion publique internationale, le PDL déclare ne pas reconnaître la légitimité de Saïed

Le Parti destourien libre (PDL) a adressé, jeudi 15 décembre 2022, une lettre ouverte à l’opinion publique internationale à l’occasion du "US-Africa Leaders Summit".

Dans ce document signé par sa présidente Abir Moussi, le parti politique a affirmé ne pas reconnaître Kaïs Saïed comme président légitime de la République tunisienne et son représentant lors de rassemblements internationaux, suite à l'entrée en vigueur de sa constitution, qu'il a imposée de force aux Tunisiens. Le PDL appelle « tous les amis et frères de la Tunisie à respecter le peuple tunisien qui n'a pas encore élu quelqu'un qui assumera la direction du pays selon les pouvoirs et prérogatives pharaoniques inscrits dans la Constitution ».

Le parti s’étonne aussi que les États-Unis d'Amérique insistent à poursuivre le soutien du "soi-disant printemps arabe" en Tunisie malgré tous les échecs, la destruction et la dévastation qu'il a infligés économiquement, socialement et politiquement au pays, ce qui a conduit à menacer sa paix sociale. Il appelle les USA à cesser leur soutien aux représentants des Frères musulmans en Tunisie (visant Ennahdha, ndlr) et de cesser de pousser à revenir à un consensus avec eux.

Et de marteler : « Il n'y a pas de démocratie avec les Frères musulmans, les ennemis de la démocratie ! ».

Notons que l’"US-Africa Leaders Summit" avait démarré mardi 13 décembre à Washington et s'est poursuivi pendant trois jours, en présence du président américain Joe Biden et d’une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africain, dont notamment le président de la République Kaïs Saïed.

I.N