Noureddine Bhiri : le pays est en faillite et que fait le président ?

Le leader du mouvement Ennahdha, Noureddine Bhiri a déploré la dégradation de la situation économique de la Tunisie. Il a évoqué la pénurie de sucre et de lait. Il a estimé qu'il s'agissait du résultat direct de la monopolisation des pouvoirs par le chef de l'État, Kaïs Saïed. Il a assuré que la dictature ne pouvait pas garantir la croissance économique ou la création d'emplois. Il a affirmé que Kaïs Saïed tentait des choses hors de sa portée. « Il n'est pas prêt à dire la vérité... La vérité est que le pays est en faillite ou menacé par la faillite ! C'est la vérité... Qu'a-t-il fait pour sauver le pays ? », s'est-il écrié.

Invité le 15 décembre 2022 à l'émission "Studio Shems" animée par Zina Zidi et diffusée sur les ondes de la radio Shems Fm, Noureddine Bhiri a affirmé qu'il n'y avait jamais eu de ruée vers le sucre et des batailles dans les supermarchés pour des briques de lait. Il a indiqué que personne ne pouvait nier les échecs et les défaillances du passé, mais que la situation actuelle était sans précédent. Il a mis en garde contre la faillite de l'Etat et une crise économique majeure.





Évoquant la question des spéculateurs, Noureddine Bhiri a estimé que la personne gouvernant le pays devait gérer la chose et lutter contre ce phénomène. Il a évoqué la question du lait en poudre tout en soulignant qu'il s'agissait d'un produit importé. Il a expliqué que la Tunisie devait choisir entre acheter le lait en poudre et acquérir d'autres produits essentiels tels que les médicaments. Il a, également, rappelé que l'utilisation du lait en poudre pour la production du lait en brique était interdite par la loi et a conclu que le chef de l'État, kaïs Saïed parlait d'un sujet qu'il ne maîtrisait pas.





S.G