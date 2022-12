Le Tunisien Khaled Letaief distingué du Prix Edwin Howard Armstrong Achievement

Imprimer





Le Tunisien, Khaled Letaief, professeur d'ingénierie électronique et informatique a été distingué du Prix Edwin Howard Armstrong Achievement de l’IEEE Communications Society, a annoncé l’Université des Sciences et Technologies de Hong Kong (HKUST), jeudi 15 décembre 2022.

M. Letaief « est le premier à Hong Kong et l'un des rares en Asie à recevoir le prix Edwin Howard Armstrong Achievement Award de l'IEEE Communications Society (ComSoc) depuis sa création en 1958 (…) Le prix est décerné chaque année à une personne qui fait preuve d'une contribution exceptionnelle et constante dans le domaine des communications et des réseaux. Le professeur Letaief a été récompensé pour ses contributions pionnières et durables à l'OFDMA adaptatif et à la conception de systèmes sans fil », lit-on dans la publication de l’université de Hong Kong sur Facebook.





Titulaire d’un doctorat en génie électrique de l'Université Purdue, aux États-Unis, Khaled Letaief est internationalement reconnu dans le domaine des communications et des réseaux sans fil. Ses recherches portent sur l'intelligence artificielle, le machine learning, le mobile cloud, edge computing, l'Internet tactile et les systèmes 6G. Il est membre de la National Academy of Engineering des États-Unis, membre de l'IEEE, membre de la Hong Kong Institution of Engineers et membre de la Hong Kong Academy of Engineering Sciences. Il est également reconnu par Thomson Reuters comme un chercheur hautement cité dans son domaine et figure dans le top 30 des chercheurs les plus influents de l'Internet des objets – AI 2000 – pour l’année 2020.

Il a rejoint la HKUST en 1993 et y a occupé de nombreux postes administratifs, notamment celui de chef du département d'ingénierie électronique et informatique. Sous sa direction, la HKUST a atteint de nouveaux sommets et a été classée 14e mondial à la fin de son mandat en 2015, selon le Classement mondial des universités QS®.

N.J.