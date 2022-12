Combien a rapporté à l’État la taxe de 0,1 dinar imposée sur les tickets de caisses ?

L’État tunisien avait décidé d’imposer, dans sa Loi de finances 2022, une nouvelle taxe de 0,1 dinar sur les tickets de caisses des grandes surfaces et des magasins des galeries marchandes, mais que lui a-t-elle rapporté ?

Interrogé à ce sujet par Business News, le président de la Chambre syndicale des grandes surfaces Hédi Baccour a indiqué que, sur douze mois, cette nouvelle taxe aurait rapporté environ trente millions de dinars aux recettes de l’État de la part des moyennes et grandes surfaces. Un chiffre qui inclut Carrefour, Géant, Monoprix, Magasin Général et Aziza, et calculé sur la base des transactions faites par ces divers opérateurs.

Rappelons dans ce cadre que cette taxe est payée par le citoyen et non pas par les magasins de la grande distribution.

Notons aussi que l’État tunisien s’attend à engranger des recettes de 41,13 milliards de dinars à fin 2022, selon le décret-loi N°2022-69 du 22 novembre 2022, portant Loi de finances rectificative pour l’année 2022, et publié au Jort N°127 du 23 novembre 2022. La mesure a donc rapporté moins de 0,08% du budget.

Imen Nouira