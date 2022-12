Rencontre Saïed – Blinken : la version de Carthage

Imprimer

La présidence de la République a rendu public un communiqué, mercredi 14 décembre 2022, indiquant que le chef de l’État, Kaïs Saïed avait eu une réunion de travail avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken, en marge de sa participation au Sommet des dirigeants Etats-Unis – Afrique.





Cette rencontre a été consacrée à "l'éclaircissement de la réalité de la situation en Tunisie et au démenti des allégations et des rumeurs propagées par certaines parties connues en vue de nuire à l’image de la Tunisie à l’étranger", note le communiqué de Carthage.

Elle a également permis de souligner "l’importance de permettre au peuple tunisien souverain d’exercer son droit d’exprimer en toute liberté sa volonté à travers les élections programmées le 17 décembre 2022".





L’entrevue a été l’occasion de discuter des relations séculaires entre la Tunisie et les Etats-Unis et des valeurs communes de la démocratie, du respect des droits de l’Homme et des libertés dans le cadre de la Constitution et de la loi. Par ailleurs, le président de la République a passé en revue les défis économiques et sociaux auxquels faisait face le peuple tunisien en cette période.





Pour sa part, le secrétaire d’État a exprimé la disposition de son pays à poursuivre son soutien à l’économie tunisienne, notamment, dans le cadre des derniers développements régionaux et internationaux. À l’issue de cette rencontre, il a été convenu de poursuivre la coordination entre les responsables des deux pays afin de suivre une série de dossiers de partenariat et de coopération bilatérale et multipartite dans différents domaines.





S.H