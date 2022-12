L'Isie adresse un avertissement à Sami Ben Slama

Le membre de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Sami Ben Slama a affirmé que l'instance avait perdu son rôle politique de régulation. Il a estimé que cette institution a perdu sa crédibilité et la confiance des électeurs. L'isie, selon lui, s'est transformée en une farce. Il a affirmé que l'instance menaçait tout le monde, y compris les journalistes, les activistes et les institutions de l'Etat, d'engager des poursuites en vertu du décret n°54 relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication. « Une instance que nous avions mis en place afin de soutenir la démocratie et qui se retrouve dans l'obligation de se comporter comme s'il s'agissait de la police politique », a-t-il ajouté.





Dans une publication Facebook du 14 décembre 2022, Sami Ben Slama a assuré que le conflit l'opposant à l'Isie était purement politique et en raison de son attachement à la patrie. Il a expliqué s'être interdit de s'exprimer durant plus d'un mois afin de démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un problème d'ordre personnel.

Néanmoins, Sami Ben Slama a été surpris de trouver, dans sa boîte aux lettres et à la date du 14 décembre 2022, une mise en demeure émanant d'un huissier de justice. Il a affirmé que le document contenait des accusations infondées et ridicules. Il a estimé que les membres de l'Isie le menaçaient de le poursuivre en justice sur la base de plusieurs textes de loi répressifs tels que le décret n°54.













Sami Ben Slama a considéré que les membres de l'Isie cherchaient à le faire taire et qu'ils dépensaient les deniers publics afin de réaliser cet objectif. « Ils savent que je les méprise... Et que le peuple ne leur fait pas confiance...Cette instance est une institution qui a dévié et qui est dirigée par des incompétents et des irresponsables... Par conséquent, ceux qui en sont chargés doivent être jugés individuellement pour tous les crimes, lorsque le temps des atteintes aux lois et aux institutions, qu'il soit long ou court... Pour ma part, comme d'habitude, je ne crains personne...Ni rien...Et je serai prêt à les affronter ainsi que ceux qui les soutiennent...Indéfiniment », a-t-il écrit.









Sami Ben Slama a considéré qu'il faisait l'objet d'un procès injuste touchant à sa liberté d'expression. Il a rappelé l'interdiction d'accès aux locaux de l'instance le concernant. Il s'agit, selon lui, d'une marque d'infamie. Il a estimé qu'être emprisonné était un mieux que se taire face à la désintégration de l'Etat. Il a affirmé qu'il n'abandonnera pas le pays et que les coupables seront tenus responsables de leurs actes.









