Intronisation de Riadh Gouider par l’Académie Française de Médecine

Le Professeur Riadh Gouider, chef du service de neurologie à l'hôpital Razi, a été élu, membre correspondant étranger, à l'Académie Française de Médecine de Paris.

La cérémonie d’intronisation, a été tenue hier, mardi 13 décembre 2022. Mohamed Karim Jamoussi, ambassadeur de Tunisie en France, y a pris part, indique un communiqué de l’ambassade.

Riadh Gouider est chef de service de neurologie et du centre d’Alzheimer à l’hôpital Razi et également président de l’Association Tunisienne de Neurologie (STN). Il est diplômé de la Faculté de Médecine de Tunis, a déjà reçu plusieurs prix de distinction tel que le prix de l’Académie Américaine de Neurologie, de la Fédération Maghrébine de Neurologie et de l’Académie Européenne de Neurologie.

Le professeur Gouider est un membre fondateur de la Fédération Maghrébine de Neurologie depuis 2001. Il est aussi administrateur de la Fédération mondiale de Neurologie depuis 2014.

M.B.Z