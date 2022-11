Maya Ksouri : l’affaire de la liste des 25 n’est que manipulation et diversion

L’avocate et chroniqueuse Maya Ksouri a réagi, le 28 novembre 2022, sur les ondes de Shems Fm, à l’affaire dite de la liste des 25.

Un document contenant la liste de 25 personnalités du monde politique et médiatique a fuité le 25 novembre 2022. La fuite vient du même groupe de « bloggeurs » qui se disent libres, mais proches des cercles du pouvoir.

Le document fait état de l’ouverture d’une instruction judiciaire pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État, offense contre le chef de l'État, complot formé dans le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État, intelligence avec des agents de puissances étrangères dans l’objectif d’atteindre diplomatiquement la Tunisie, entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés ou encore faux et usage de faux.

Face à ces lourdes accusations et à la manière avec laquelle est traitée l’affaire, Maya Ksouri a assuré qu’il ne s’agit autre que d’une diversion pour dévier l’attention de l’opinion publique d’autres faits importants. Elle a cité dans ce contexte, le dossier de l’enrôlement des jeunes dans les zones de conflits et les enquêtes visant les islamistes, mais également les récentes révélations du comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Maya Ksouri indique que cela confirme la manipulation des masses.