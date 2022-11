Kaïs Saïed, Najla Bouden en Algérie, Rached Ghannouchi … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 28 novembre 2022 :

Kaïs Saïed discute des projets des autoroutes avec la ministre de l’Equipement

Le président de la République a reçu, lundi 28 novembre 2022, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani au palais de Carthage. Cette réunion a permis d’aborder le projet de l’autoroute Tunis-Jelma qui serait suivi par le projet de l’autoroute de Tunis-Sidi Bouzid puis Gafsa. Elle a, également, porté sur l’avancement des travaux de l’autoroute Gabès -Médenine qui entrerait en exploitation durant le premier trimestre de l’année prochaine.

Najla Bouden : merci à l’Algérie pour tout ce qu’elle a fait pour la Tunisie

La cheffe du gouvernement Najla Bouden, qui effectue, ce lundi 28 novembre 2022, une visite en Algérie, a tenu dans son discours, à adresser ses plus vifs remerciements à l’Algérie pour son aide à la Tunisie durant cette phase « sensible » de son histoire. Najla Bouden a été accueillie par son homologue algérien Aïmene Benabderrahmane. Elle a ensuite été reçue par le président algérien, Abdelmajid Tebboune pour une entrevue à laquelle ont également assisté le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othmane Jerandi et son homologue algérien Ramtane Lamamra.

En vidéo - Rached Ghannouchi quitte le pôle antiterroriste

L’avocat Mokhtar Jemai a annoncé, lundi 28 novembre 2022, que le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi avait quitté le pôle antiterroriste après son audition par le juge d’instruction dans le cadre de l’affaire de l’expédition des jeunes vers les foyers de tension. Plus tôt dans journée, l’avocat a indiqué que l’audition s’était déroulée dans des conditions très ordinaires, soulignant que les questions étaient très banales et portaient sur des généralités, ce qui témoignait que Rached Ghannouchi n’avait rien à voir avec cette affaire.

La Haica décide d’intervenir si des médias sont poursuivis par l’Isie

Lors d'une réunion avec les coordonnateurs des élections, tenue ce lundi 28 novembre 2022, le conseil de la Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica), a annoncé sa décision d'intervenir dans toute affaire qui affecterait la liberté de la presse et l'indépendance des institutions médiatiques. La Haica a ainsi précisé qu’elle n’hésitera pas à intervenir dans toute affaire pouvant être intentée par l’Isie contre des médias audiovisuels ou des journalistes, ou toute action judiciaire que l'Instance estime contraire aux principes de la liberté d'expression et de la presse.

L’avocat de Hakim Ben Hammouda dément l'implication de son client dans l'affaire de la liste fuitée

« Hakim Ben Hammouda n’a aucun lien avec M. Balti, ne l’a jamais rencontré et n’a aucun contact avec lui sauf peut-être lorsqu’il a été proposé au poste de chef du gouvernement, mais il n’a aucune relation avec lui, ni de près, ni de loin », a affirmé, lundi 28 novembre 2022, Abdessater Messaâoudi, l’avocat de l’expert en économie et ancien ministre Hakim Ben Hammouda.