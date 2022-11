La Haica décide d’intervenir si des médias sont poursuivis par l’Isie

Lors d'une réunion avec les coordonnateurs des élections, tenue ce lundi 28 novembre 2022, le conseil de la Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica), a annoncé sa décision d'intervenir dans toute affaire qui affecterait la liberté de la presse et l'indépendance des institutions médiatiques.

La Haica a ainsi précisé qu’elle n’hésitera pas à intervenir dans toute affaire pouvant être intentée par l’Isie contre des médias audiovisuels ou des journalistes, ou toute action judiciaire que l’Intance estime contraire aux principes de la liberté d'expression et de la presse. Les membres du conseil ont également considéré que l'approche adoptée par l’Instance électorale et la menace de poursuites pénales qu’elle fait peser sur les journalistes sont une menace réelle pour la liberté d'expression et l'intégrité des élections en termes de couverture médiatique.

Les membres du conseil ont souligné l'importance du travail des médias dans le cadre de la liberté d'expression et la nécessité de respecter les normes énoncées dans la constitution et la loi en faveur du droit d'accès aux médias en permettant à toutes les sensibilités intellectuelles et politiques d'exprimer leurs opinions et leurs positions et de ne pas se limiter aux candidats aux élections. La Haica a appelé tous les médias à jouer le rôle qui leur est confié et à ne pas boycotter les élections.

M.B.Z