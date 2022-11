Kylian Mbappé déterminé à disputer le match France-Tunisie

La Tunisie participe depuis le 20 novembre à la Coupe du Monde 2022 qui se tient au Qatar. Elle évolue dans le groupe D en compagnie du Danemark, de l'Australie et de la France. Le premier match disputé face à la sélection danoise s'est clôturé sur un score de zéro but. Par la suite, la Tunisie s'est inclinée face à l'Australie. Le sélectionneur national, Jalel Kadri se prépare à disputer son troisième et derniers matchs de groupe face aux bleus de Didier Deschamps.





Une grande partie des Tunisiens espère que la Tunisie pourrait récolter trois points et s'imposer face à une France déjà qualifiée pour le prochain tour. Même si les chances sont minimes, une victoire pourrait permettre une qualification pour la première fois des Tunisiens à la phase à élimination directe. Les Tunisiens espèrent que le sélectionneur français, Didier Deschamps effectuera un "Turn-over", c'est-à-dire, qu'il disputera la rencontre avec la deuxième, voire la troisième équipe, afin de permettre à ses joueurs de se reposer.





Les supporters des Aigles de Carthage misaient sur cette éventualité depuis le 26 novembre 2022 puisque la France s'était imposée contre l'Australie. Néanmoins et depuis la matinée du 28 novembre 2022, la possibilité d'une victoire contre la France s'est considérablement amincie puisque le buteur et redoutable attaquant de la sélection française, Kylian Mbappé semble vouloir disputer le prochain match.

Plusieurs médias français, notamment "L'Équipe", "Onze Mondial" ou "Top Mercato", ont indiqué que le joueur français n'avait pas l'intention de rester sur le banc de touche et qu'il cherchait à améliorer ses statistiques. L'ancien monégasque et attaquant vedette du Paris Saint-Germain n'a qu'une seule chose en tête : améliorer ses statistiques. Il pense sûrement au Soulier d'or, récompense attribuée au meilleur buteur de la compétition. Kylian Mbappé a, également, la possibilité de se rapprocher encore plus, ou même de détrôner, le meilleur buteur des bleus en Coupe du monde, Just Fontaine. Ce dernier a inscrit treize buts en six rencontres. Kylian Mbappé en a inscrit, jusqu'à maintenant, sept en neuf rencontres.

Par ailleurs, des internautes se sont amusés à envoyer des messages sur Instagram et Facebook au jeune joueur afin de lui demander de ne pas disputer le match.

S.G