Épidémie de bronchiolite : Aida Borgi appelle les parents à faire preuve de plus de vigilance

La professeure agrégée au service de réanimation pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Bab Saâdoun, Aida Borgi a affirmé que plusieurs nouveau-nés âgés de moins de 28 jours touchés par la bronchiolite arivaient en grand nombre aux urgences. Elle a expliqué que ce phénomène avait lieu chaque année, mais que les Tunisiens n'y prêtaient pas suffisamment attention.





Dans une publication Facebook du 28 novembre 2022, Aida Borgi a affirmé que les parents n'étaient surpris par l'ampleur de l'épidémie que quelques semaines après les mises en garde des médecins. Elle a indiqué que la vague de bronchiolite avait été signalée en France le mois dernier et que les francophiles étaient au courant de la situation.

« Les médecins français ont poussé des cris de détresse, car les urgences étaient pleines, les lits d'hospitalisation bloqués et le personnel de pédiatrie épuisé. Donc, c'est simple pour vous expliquer : la vague de bronchiolite a commencé chez nous. Ceux qui n'ont pas suivi les infos en France, la bronchiolite est une infection virale qui agresse l'appareil respiratoire chez les jeunes nourrissons. C'est toujours la même histoire : un contage viral dans la famille, 2-3 jours de rhinite, de toux sèche puis la gêne respiratoire commence. Plus le nourrisson est jeune, plus il va mal vivre cette agression de sa vie de bébé tranquille », a-t-elle écrit.

La médecin a appelé les parents à protéger les nourrissons et à ne pas embrasser les bébés sur le visage. Elle a appelé les personnes malades à porter un masque et à se laver les mains.









S.G